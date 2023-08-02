استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. بكم عيار 21؟
كتب:
مريم حنفي
02:33 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
أسعار الذهب
تواصل أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم استقرارها التي عليه منذ نهاية تعاملات أمس الثلاثاء وبداية تعاملات الصباح وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس بنحو 5 جنيهات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتستعرض السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وجاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2155 جنيها.
أسعار الذهب في مصر
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2463 جنيها للشراء.
- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1847 جنيها بالنسبة للشراء.
- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 2258 جنيها.
- ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1437 جنيها.
- بينما يسجل جرام الذهب عيار 12 في منتصف تعاملات اليوم 1231 جنيها.
سعر جنيه الذهب والاونصة
- استقر سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم على 17240 جنيها.
- يبلغ سعر الأونصة اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات 76595 جنيها.