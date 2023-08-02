جولد بيليون: الذهب يحاول التماسك عالميا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا

تحاول أسعار الذهب العالمية التماسك خلال تداولات اليوم بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انخفاض حاد للذهب خلال جلسة الأمس في ظل قوة الدولار وعوائد السندات الحكومية، ولكن يبقى التركيز في الأسواق على تقرير الوظائف الذي يصدر نهاية الأسبوع.

أسعار الذهب الفورية

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1949 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1941 دولار للأونصة.

جاء انخفاض أسعار الذهب أمس بسبب ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% بينما يشهد اليوم تذبذب بالقرب من مستويات اغلاق الأمس.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب

ويرجع السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب أمس إلى بعض علامات التعافي في قطاع التصنيع والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، مما عزز مستويات الدولار حيث تخشى الأسواق من أن المرونة في الاقتصاد الأمريكي ستمنح الاحتياطي الفيدرالي حيزًا كافيًا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

مستقبل أسعار الفائدة

وتدفع الاحتمالات المتضاربة في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، الذهب إلى التذبذب خلال هذه الفترة ليتحرك في نطاقات محددة ضمن 30 إلى 40 دولار، يرجع هذا إلى تعمد البنك الاحتياطي الفيدرالي عدم الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية بهدف منع الأسواق من المضاربة ضد الدولار الأمريكي، وفق جولد بيليون.

دورة رفع أسعار الفائدة

وتوقف البنك الفيدرالي عن دورة رفع أسعار الفائدة من شأنها أن تزيد من عمليات البيع على الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يخفض من قيمته الشرائية وبالتالي ترتفع معدلات التضخم من جديد، ولا يرغب فيه البنك الفيدرالي الذي يحارب التضخم منذ العام الماضي.

عوائد السندات الحكومية الأمريكية

تستمر عوائد السندات الحكومية الأمريكية في الارتفاع حيث سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.7%، لتسجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.057% لتستقر فوق المستوى 4%.

وذكر التحليل الفني لجولد بيليون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية تزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب أصلا لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية

من جهة أخرى، عادت أسعار الذهب للتماسك من جديد خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بعد اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت متأخر يوم أمس عن خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من AAA إلى AA+ لتشير إلى تزايد الديون على الحكومة الأمريكية إلى جانب تراجع معايير الحوكمة خلال السنوات الماضي.

بيانات قطاع العمالة الأمريكي

الذهب حاول لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق بعد تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، ولكن تأثير الخبر كان محدود على الأسواق، ويظل التركيز منصب على بيانات قطاع العمالة الأمريكي هذا الأسبوع وأثره على توقعات الفائدة الأمريكية.

يعمل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، على الحد من فرص الذهب في تحقيق مستويات قياسية، ولكن تيقن الأسواق بانتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سيعمل على إعطاء الذهب زخم إيجابي كافي للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

انخفاض اجمالي الطلب العالمي على الذهب

و صدر تقرير اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الثاني عن مجلس الذهب العالمي، ليظهر التقرير انخفاض اجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي ليسجل 920.7 طن ذهب.

تراجع وتيرة شراء الذهب

خلال الربع الثاني من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 طن فقط مقارنة مع شراء 284 طن من الذهب خلال الربع الأول من العام، ليشير التقرير أن الطلب القوي على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.