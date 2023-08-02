محمد حماقي يتعاون مع تامر حسين في أغنية «حبيت المقابلة»

روج الشاعر تامر حسين، لأغنية «حبيت المقابلة»، التي يتعاون فيها مع الفنان محمد حماقي، والمُقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، غدًا الخميس.

ونشر تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «جاهزين تسمعوا أغنية حبيت المقابلة؟.. استنوها بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. صيف 2023 مع صديقي الفنان محمد حماقي».

ألبوم محمد حماقي

وكان محمد حماقي، قد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد قبل أيام، بعنوان «ليمون نعناع»، من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، حيث تقترب من 5 ملايين مُشاهدة، منذ طرحها قبل أيام عبر موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: «سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق».