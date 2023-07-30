محمد حماقي يقترب من تحقيق 5 ملايبن مشاهدة بـ«لمون نعناع» على يوتيوب

اقترب الفنان محمد حماقي بأغنيته الجديدة «لمون ونعناع» من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد 10 أيام من طرحها.

محمد حماقي يروج لأغنية لمون نعناع

وروج محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة لمون نعناع، قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كده ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغنية لمون نعناع

أغنية «لمون نعناع» لحماقي حققت نجاحا كبيرا وإشادات واسعة إذ أثنى الجمهور على الطابع الشعبي الذي تميل له الأغنية.

الأغنية من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.

وتقول كلمات أغنية لمون نعناع: سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا فميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.