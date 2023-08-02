مسؤول المصنفات الفنية بالمجمع المقدس: هناك مسلسل من 32 حلقة باسم «بابا العرب» مُجمّد منذ 2019 بسبب التمويل (حوار)

قال الأنبا مارتيروس، مسئول المصنّفات الفنية بالمجمع المقدس للكنيسة، إن دير الأنبا بيشوى يُجهز لمسلسل عن حياة البابا شنودة يتكون من 32 حلقة، وعنوانه «بابا العرب»، لافتاً إلى أن إنتاج واختيار المخرج والممثل متروك للدير، مشيراً إلى أنه تم تجميده منذ عام 2019، لعدم وجود إمداد مالى كافٍ، لافتاً إلى أن الدير هو المختص بصدور التصريحات الخاصة بالأفلام، باعتباره المقر البابوى للبابا الراحل وقد دُفن به.

وأضاف «مارتيروس»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الكنيسة تحتكر إنتاج الأفلام الخاصة بحياة الآباء لسلامة المعلومات والتاريخ ولضمان صحة سيرة هذا الأب.. وإلى نص الحوار:

دير الأنبا بيشوى وحده المسئول عن إنتاج أى مصنفات تخص «البابا شنودة» وحياته

تحتفل الكنيسة بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث.. هل هناك أى خطط لإنتاج فيلم عن حياته؟

- هناك مسلسل مكون من 32 حلقة باسم «البابا شنودة.. بابا العرب»، ويحكى قصة حياته، التى امتدت لتسعة وثمانين عاماً (1923 - 2012)، منها أربعة عقود فى منصبه على رأس الكنيسة القبطية بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو من إنتاج دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ومن المقرر وضع خطة من قِبل الدير لإنتاجه واختيار المخرج والممثل، وهذا الأمر متروك للدير، وقد تم تجميد هذا المسلسل منذ عام 2019 لعدم وجود إمداد مالى كافٍ لإنتاج المسلسل.

هل من المقرر أن يقتصر مسلسل «بابا العرب» على المواقف الوطنية للبابا شنودة فقط؟

- العنوان ليس مقصوداً به المواقف الوطنية للبابا شنودة فى مصر فقط، إنما هذا اللقب أعطى له فى دول الخليج، حيث اعتبروه هناك أباً روحياً واجتماعياً لهم وشخصية وطنية بارزة فى مصر.

هل يمكن عرض الفيلم على القنوات الفضائية العامة أم فقط الكنيسة؟

- تحديد قنوات عرض فيلم بابا العرب يُحدده الإنتاج، أى دير الأنبا بيشوى.

ماذا عن خطط دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون لإنتاج فيلم عن البابا شنودة الثالث؟

- الدير لم يضع خطة لإنتاج فيلم حتى هذه اللحظة، ولكنه يمتلك الحرية فى إنتاج الفيلم، كما أن البابا تواضروس يشجّع على هذا.

رأينا الكثير من شركات الإنتاج تدّعى استعدادها لإنتاج فيلم عن البابا شنودة.. فما الشروط؟

- لا بد أن يراجعوا دير الأنبا بيشوى ليحصلوا على تصريح إنتاج أفلام ومسلسلات خاصة بالبابا شنودة، لأن الدير هو المسئول عن إنتاج أفلام أو مسلسلات للبابا، كما يجب أن يأخذ المنتج الموافقة من الكنيسة أو الدير التابع له الأب أو القديس، ويتم التقدّم للجنة المصنّفات المسيحية لمراجعة هذا العمل، ثم يقوم أصحاب المعلومات بمعالجتها إن وجد أى خطأ فيها، بعد ذلك نُصرح لهم بالتصوير، وبعد ذلك نراجعه، لربما وجدت أخطاء طقسية أو تاريخية أو خطأ فى نُطق الأسماء، وتتم الموافقة بعد تصحيح المشاهد بالفيلم.

لماذا يُعد دير الأنبا بيشوى هو المسئول الأول عن إنتاج الأفلام الخاصة بالبابا شنودة؟

- دير الأنبا بيشوى هو المختص بصدور التصريحات الخاصة بالأفلام، لأن المقر البابوى موجود هناك ودُفن به.

لماذا تحتكر الكنيسة إنتاج الأفلام الخاصة بالشخصيات الكنسية؟

- لأن حياة آباء الكنيسة يجب أن تكون فى حوزة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لسلامة المعلومات والتاريخ، ولضمان صحة سيرة هذا الأب.

متى بدأت علاقتك بالبابا شنودة الثالث؟ وكيف كانت؟

- البابا هو الذى استقبلنى فى أول ليلة لى فى دير العذراء السريان، وجلس معى ليتعرّف على صدق نيتى فى الرهبنة، وعرّفنى بالحياة الرهبانية ونصحنى بفضيلة المحبة والتواضع والطاعة، ثم بعد ذلك تمّت رسامتى على يده فى دير السريان 1990، بعد أن أجلسنى معه فى دير الأنبا بيشوى لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك دعانى للخدمة فى هولندا، ولكننى قدمت الاعتذار 1998، ثم بعد ذلك أرسلنى لمساعدة نيافة الأنبا صموئيل، أسقف شبين القناطر المتنيح، وفى 3 يونيو 2001 قام برسامتى أسقفاً عاماً على منطقة الزاوية الحمراء والشرابية.

سمات البابا

صدق الرهبانية عند البابا، حيث كان يعشق الحياة الديرية، حتى إنه كان يقضى نصف الأسبوع فى دير الأنبا بيشوى، فكان عاشقاً للحياة البسيطة، يمشى فى الدير بجلباب بسيط وعصا من الشجر، وكان يمضى كل وقته فى البحث والدراسة، وكان يعشق حياة الوحدة، ولا يحب المناصب.