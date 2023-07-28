صاحب تمثال البابا شنودة: اجتهدت لإنجاز عمل فني يطابق الواقع

نجح شاب من أبناء مركز ملوى في جنوب محافظة المنيا، في نحت تمثال للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، وأبهر الجميع من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار ميشيل حنا، صاحب تمثال البابا شنودة، الذي حظي بإعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، من خلال نشر صورة التمثال على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن التمثال حاليًا موجود في إحدى الكنائس بمنطقة حلوان في القاهرة.

ميشيل: لم أدرس الفنون الجميلة

وأضاف ميشيل حنا، الذي ينحدر من محافظة المنيا، خلال تصريحاته لـ«لوطن»: «أنا لست أكاديميًا، ولم أدرس النحت، ولم ألتحق بكلية الفنون الجميلة، لكنني حاصل على دبلوم في التعليم الفني».

وتابع ابن محافظة المنيا: «كان لتمثال البابا شنودة تأثيرًا إيجابيًا عليَّ، وفي نفس الوقت كان مشروعًا نحتيًا صعبًا، نظرًا لأن البابا شنودة شخصية لها قيمة ومكانة عظيمة، ولم يكن مسموحًا لي أن أرتكب أي خطأ في نحت تمثاله».

ردود فعل إيجابية على التمثال

وبعد الانتهاء من العمل، وصل ارتفاع التمثال إلى 175 سم، وجرى إرساله إلى إحدى الكنائس في حلوان بالقاهرة، وأعرب ميشيل حنا عن عدم توقعه لردود الفعل التي تلقتها صورة التمثال على منصات التواصل الاجتماعي.

واستطرد ميشيل حنا: «كنت قلقًا جدًا من أن يظهر التمثال بشكل لا يليق بقداسة البابا شنودة، وسعيت جاهدًا لجعل التمثال يشبه الواقع».