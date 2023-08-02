أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة «معايا طول الليل»

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديدة بعنوان «معايا طول الليل»، التي تحمل اسم ألبومه، وذلك على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي.

وكانت آخر أغنية لأحمد بتشان «أنا جيت» دخلت قائمة التريند بموقع «يوتيوب»، إلى جانب حصولها على إشادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت مشاهداتها إلى مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاي واي.

طرح أغنية «هقول واسمع»

كما طرح أيضا أغنيته بعنوان «هقول واسمع»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، واشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ100 أغنية الأكثر استماعا وأغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

واستطاع «بتشان» أن يحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، ومشاركته في أكثر من حدث فني كبير مثل مشاركته بالغناء في حفل ضخم بالسعودية مع النجمين رامي جمال وهيثم شاكر، كما طرح أغنية أخرى بعنوان «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان.

آخر ألبومات أحمد بتشان

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.