إبراهيم حمودة: اتحاد منتجي مصر هدفه دخول الدراما المصرية أمريكا وأوروبا

تحدث المنتج إبراهيم حمودة عن أهمية الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر لضبط وتطوير الإنتاج الدرامي بمشاركة الشركة المتحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم».

صناعة الدراما في مصر

وقال «حمودة»: «صناعة الدراما من الصناعات المهمة للغاية وكل صناعة معروف مدخلاتها ومخرجاتها ومعروف الزيادات السنوية وفي النهاية ما نقوم به الآن هو لصالح المنتج المصري الذي يتم تصديره للعالم العربي بأجمعه، ويرسخ الثقافة المصرية، وما يحدث حاليا يهدف لخلق أسواق جديدة للتوزيع ويقدم أجيالا مختلفة».

دخول الدراما المصرية أسواق جديدة

وأكمل ان الاتحاد هدفه مزيد من الجودة والإتقان في صناعة العمل من أجل أن يكون عملا متكاملا، وعن إمكانية دخول الدراما المصرية الأسواق الأمريكية والصينية وأوروبا وروسيا، قال حمودة: «ذلك الأمر هدف أصيل من أهداف الاتحاد ونطمح له أن يكون هناك عمل مصري به كل عوامل الإبداع الذي يجعلنا أن ندخل عددا كبيرا من الأسواق الجديدة».