جمال العدل عن اتحاد منتجي مصر: «المتحدة» تعمل على تنظيم الأجور وعدم تضارب الأفكار

علق المنتج جمال العدل، على تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر، الذي يضم حاليا 18 شركة مصرية، .

دور الشركة المتحدة في تنظيم الإنتاج

وقال «العدل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»: «الشركة المتحدة نظمت شكل الإنتاج بشكل كبير في وقت كانت توجد به شركات مهددة بالغلق، والشركة المتحدة ستقوم بتنظيم العمل وتنظيم الأجور بدون مبالغة، كي يعمل الجميع سواء فنان أو مدير إضاءة أو مخرج أو مخرج مساعد».

اختيار المسلسلات لعدم تضارب الأفكار

وأضاف جمال العدل: «سيكون هناك اجتماع آخر لاختيار ما يقدمه المنتجون في السوق المصرية، حتى لا يتم تكرار الأفكار، والاتفاق على عدد المسلسلات، والأعمال المقدمة ستكون بها أفكار مختلفة متنوعة، والمسلسلات خلال السنوات الماضية كانت تعرض في 39 قناة عربية، وهذا يدل على أهمية الدراما المصرية».