كريم أبو ذكري: اتحاد منتجي مصر يضع معايير وآليات لضبط سوق الدراما
كتب:
أحمد حسين صوان
06:11 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
كريم أبو ذكري
أثنى المنتج كريم أبو ذكري مالك شركة «k media»، على فكرة تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر، الذي يضم 18 جهة إنتاجية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إنّ الهدف من هذا الاتحاد، هو تطور صناعة الدراما على كل المستويات.
وأضاف «أبو ذكري» في بيانٍ، أنّ «أبرز الأهداف هو تحقيق التكامل بين الشركات المنتجة، سواء بالشراكة الإنتاجية، أو التنسيق في المشاريع الدرامية، لتلافي وجود تشابه بين الأعمال الدرامية في الموسم الواحد»، متابعًا بأنّ «أهم ما في الأمر هو مواجهة الخسائر على الجميع، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية، وللأسف البعض يحاول استغلال التضخم في زيادة أجره بنسب كبيرة ومبالغ فيها، قد تصل أحيانا إلى 70% و100%، محاولين استغلال الوضع ومتناسيين وجود أزمة اقتصادية عالمية».
وأشار إلى أن «استمرار الوضع على هذا النحو، قد يتسبب في توقف شركات الإنتاج الدرامي وإغلاقها، إذ أن التكامل بين الجميع سيسهم في ضبط الأجور وضمان الحقوق»، موضحًا أنّ «كل الشركات المصرية بلا استثناء، يجب عليها الالتزام بقرارات الاتحاد، إذ يجب تفعيل آليات إنتاجية من شأنها تطوير الصناعة ودعمها».
وأكد أن «شركات الإنتاج المصرية لديها أعباء مالية قوية، ولكن مع زيادة الأجور بهذه الصورة المبالغ فيها من البعض، فقد تؤثر على صناعة الدراما نفسها، وتجعل المنتجين يتراجعون عن التواجد في السوق، خوفًا من الخسائر».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد عقدت اجتماعًا تأسيسيًا لإطلاق «اتحاد منتجي مصر» الذي يضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، ويأتي ذلك في اطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصاً على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.