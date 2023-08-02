كريم أبو ذكري: اتحاد منتجي مصر يضع معايير وآليات لضبط سوق الدراما

أثنى المنتج كريم أبو ذكري مالك شركة ‏‏«k media‏»، على فكرة تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر، الذي يضم 18 جهة إنتاجية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إنّ الهدف من هذا الاتحاد، هو ‏تطور صناعة الدراما ‏على كل المستويات.

وأضاف «أبو ذكري» في بيانٍ، أنّ «أبرز الأهداف هو تحقيق التكامل بين ‏الشركات ‏المنتجة، سواء بالشراكة الإنتاجية، أو التنسيق في المشاريع الدرامية، لتلافي وجود ‏‏تشابه بين الأعمال الدرامية في الموسم الواحد»، متابعًا بأنّ «‏أهم ما في الأمر هو مواجهة الخسائر على الجميع، خاصة في ‏ظل وجود ‏أزمة اقتصادية عالمية، وللأسف البعض يحاول استغلال التضخم في ‏زيادة أجره بنسب كبيرة ‏ومبالغ فيها، قد تصل أحيانا إلى 70% و100%، ‏محاولين استغلال الوضع ومتناسيين وجود ‏أزمة اقتصادية عالمية».

‏وأشار إلى أن «استمرار الوضع على هذا النحو، قد يتسبب في توقف شركات الإنتاج ‏الدرامي ‏وإغلاقها، إذ أن التكامل بين الجميع سيسهم في ضبط الأجور ‏وضمان الحقوق»، موضحًا أنّ «كل الشركات المصرية بلا استثناء، يجب عليها ‏الالتزام بقرارات ‏الاتحاد، إذ يجب تفعيل آليات إنتاجية من شأنها ‏تطوير الصناعة ودعمها».

وأكد أن «شركات الإنتاج المصرية لديها أعباء مالية قوية، ولكن مع ‏زيادة الأجور ‏بهذه الصورة المبالغ فيها من البعض، فقد‏ تؤثر على صناعة الدراما ‏نفسها، وتجعل المنتجين يتراجعون عن التواجد في ‏السوق، خوفًا من الخسائر».‏

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد عقدت اجتماعًا تأسيسيًا لإطلاق «اتحاد منتجي مصر» الذي يضم مجموعة من أكبر شركات ‏الإنتاج الفني في مصر، ويأتي ذلك ‏‎في اطار التنسيق ‏المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصاً على ضرورة الحفاظ على صناعة ‏الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر ‏فى جميع أرجاء الوطن العربى.‏