جمال العدل: اتحاد منتجي مصر يحافظ على صناعة الدراما ويقنن زيادة أجور الفنانين

قال المنتج جمال العدل رئيس مجلس إدارة شركة «العدل جروب»، إنّ اجتماع تأسيس اتحاد منتجي مصر، وضع آليات للحفاظ على صناعة الدراما، موضحًا: «أجور الفنيين والفنانين تزداد بشكل كبير في ظل التضخم، قد يبدو هذا الأمر مفيدا لهم، لكنه ضد مصلحتهم ومصلحة الصناعة ومصلحة، وبالتالي، فقد عملنا على تنسيق هذا الأمر سويا».

ظروف صعبة.. وتحركات واجبة

وأضاف «العدل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، المذاع على قناة DMC، أنّه في ظل هذا الظرف من التضخم بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان من المهم جدا ضبط آليات السوق للحفاظ على الصناعة: «الصناعة بتاعتنا مش نيللي ويسرا وعادل إمام فقط، الصناعة بها عدد كبير من الناس ما بين فنيين ونجارين وترزية وغيرهم».

تنسيق بين شركات الإنتاج لضبط الأجور والمحتوى

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب: «هذه الصناعة مهمة جدا واتفقنا اليوم في الاجتماع على أن ننسق مع بعض من أجل ضبط الأجور، ثم ننسق مع بعض لضبط المحتوى، وسنعمل مع الشركة الأم وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي هي مظلة الإنتاج في مصر، بحيث نتكامل ولا نتنافس في جلب فنان أو فني أو مدير تصوير، وهو ما يخلق نوعا من انواع عدم المغالاة في الأجور».