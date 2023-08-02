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موفدة إكسترا نيوز تكشف آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

أبانوب رجائي
10:18 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
مراسلة إكسترا نيوز من العلمين

مراسلة إكسترا نيوز من العلمين

نقلت شروق وجدي موفدة قناة إكسترا نيوز آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقالت: «الآن متواجدين في الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة الذي يشهد عدة فعاليات خلال الأسبوع من فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية ودولية وحفلات في مناطق مختلفة على طوال الكورنيش سواء الأرينا أو منطقة البادل المخصصة لفعاليات البادل وأيضا مسرح الشارع ومسرح العلمين وغيرها من المناطق التي تضم الفعاليات المختلفة».

تفاصيل الفعاليات الفنية

وعن الفعاليات الفنية، فقالت موفدة إكسترا نيوز: «الفعاليات الفنية ستبدأ غدا بحفل غنائي ضخم لمدحت صالح وريهام عبد الحكيم ويوم الجمعة يكون حفل للكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري».

تفاصيل حفل إليسا وتامر عاشور

وأضافت أن يوم السبت المقبل حفل ضخم في منطقة الأرينا للنجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور مشيرة إلى أن هناك العديد من الفعاليات في مدينة العلمين التي يجب على الجميع متابعتها.

 

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