موفدة «إكسترا نيوز»: ذورة فعاليات مهرجان العلمين بالعطلة الأسبوعية

قالت شروق وجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا وتوافدا لكثير من الزوار على الممشى السياحي المجاني والشواطئ، مشيرة إلى العديد من الفعاليات المختلفة سواء التراثية أو الغنائية أو الرياضية، فضلا عن الحفلات الغنائية تُقام على الممشى السياحي، وذلك الأمر يجذب الزوار لمدينة العلمين بصورة أكبر.

حفلات غنائية لكبار الفنانين بمهرجان العلمين

وأضافت «وجدي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ذورة فعاليات مهرجان العلمين تكون في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تشهد مدينة العلمين الجديدة حفلا طربيا للفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم غدا الخميس، وذلك الحفل يكون أول فعاليات الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة.

وتابعت: «من المنتظر إقامة حفل الكينج محمد منير وأيضا حميد الشاعري يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أما عن يوم السبت المقبل، سنشهد حفلا غنائيا للفنانة إليسا وتامر عاشور»، موجهة الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها المتعلق بتبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».

إقبال متزايد على مهرجان العلمين

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد زوارا بشكل أكبر كل أسبوع، وذلك بفضل الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمختلفة المُقامة خلال المهرجان، إلى جانب الترويج الكبير والتدوال المستمر للمهرجان على منصات التواصل الاجتماعي.