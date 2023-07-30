أشرف أبو الهول لـ«إكسترا نيوز»: تقارب مواقف الفصائل الفلسطينية بلقاء القاهرة

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، أن لقاء الفصائل الفلسطينية في مصر، بدعوة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يأتي في ظل جهود القيادة السياسية في مصر على إنهاء حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، وحرصها على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

وقال أبو الهول، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد: «هذا الاجتماع يأتي بعد 4 سنوات لم تحدث فيهم أى اجتماع للفصائل الفلسطينية، بسبب جائحة كورونا، والأوضاع الدولية».

وأضاف أن الفلسطينيين في حاجة ماسة الآن للاتفاق على المصالحة، لأن الأمور أصبحت أكثر سوءاً بالنسبة لهم، وأيضاً على الساحة الدولية، حيث أن العالم مشغول حالياً بالأزمة الروسية الأوكرانية.

تقارب الفصائل الفلسطينية

وتابع أن الفصائل الفلسطينية الآن تقاربت مواقفها، ففي عام 2007 كان هناك اختلاف كبير بين السلطة الفلسطينية وحماس، والآن حماس تحركت لحركة براماجتية بشكل كبير، غيرت من برنامجها وميثاقها، وأصبحت توافق على منح هدنة مع إسرائيل، وهناك رفض حتى للعمل العسكري في أي وقت، وهذا منعاً لخسارة أرواح المزيد من الفلسطينيين.