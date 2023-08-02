نائب رئيس «حماة الوطن»: القائمة الانتخابية المُغلقة تضمن وصول الكفاءات إلى البرلمان (حوار)

قال اللواء أحمد العوضى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤيد الانتخاب بنظام القائمة المغلقة، كونها الأنسب والأصلح للنظام الانتخابى، والإطار الذى يمنح الأحزاب والقوى والوطنية إمكانية ترشيح الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات.

وأضاف فى حواره مع «الوطن»، أن القائمة المغلقة تجمع كل الأحزاب، سواء المعارضة أو المؤيدة فى إطار واحد، على أن يحتفظ كل حزب بأجندته ومواقفه الخاصة، دون أن يطغى طرف على آخر.

وأشار نائب رئيس «حماة الوطن» إلى أن الحزب ليس لديه أى مانع فى دراسة أى مقترح بتطبيق نظام انتخابى بديل عن القائمة المغلقة، ولكن بشرط أن يحقق الكوتة الدستورية وفق دستور 2014.. وإلى نص الحوار:

ما موقف الحزب من النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ؟

- نؤيد نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة، كونها الأنسب والأصلح لمصر، إذ إنها تعطى الأحزاب الفرصة فى التشاور فى ما بينها، لترشيح الخبراء والمتخصصين، وتمثيل الفلاحين والشعبيين والعمال فى إطار واحد، دون أى إقصاء لأى فصيل من مكونات المجتمع، كما تضمن وصول الكفاءات إلى البرلمان.

وما أسباب تمسّك الحزب بالقائمة المغلقة؟

- تأييدنا للقائمة المغلقة لم يأتِ من فراغ، وإنما بعد دراسة تحليلية للمنظور السياسى للنظم الانتخابية، فالقائمة المغلقة تحقق كوتة الدستور تحت قبة البرلمان بشكل كامل، وتوجب وجود المرأة والشباب والأقباط ومتحدى الإعاقة، فضلاً عن كونها تجمع بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة فى إطار واحد، على أن يحتفظ كل حزب بأجندته ومواقفه الخاصة، فبمجرد نجاح القائمة يستقل كل حزب بتنفيذ أجندته ورؤيته تجاه كل ملف من الملفات، دون أن يطغى طرف على طرف آخر.

ذكرت أن القائمة المغلقة تحقق الكوتة الدستورية.. هل هناك بديل انتخابى نستطيع من خلاله تحقيق الكوتة؟

- حتى الآن لا يوجد أى نظام انتخابى بديل يحقّق كوتة الدستور، سوى القائمة المغلقة، ونحن كحزب «حماة الوطن» ليس لدينا أى مانع لمناقشة أى نظام انتخابى بديل يحقّق الكوتة الدستورية حال طرحه.

ما رأيك فى فكرة طرح النظام الانتخابى على طاولة الحوار الوطنى؟

- خطوة جيدة للغاية، باعتبار أن الحوار الوطنى جاء ليجمع شمل المجتمع المصرى تحت كلمة واحدة ومظلة واحدة من شأنها تحقيق الاستقرار المجتمعى، خاصة أن طريقة الانتخابات أثير حولها جدل كبير خلال الفترة الماضية، فالاستماع إلى جميع الآراء المعنية بهذا الصدد ضرورة حتمية لتوحيد البيت السياسى المصرى.

ما ردك على المشككين فى القائمة المغلقة، باعتبارها تمثل فئات محددة من الشعب؟

- فى أى دولة فى العالم يوجد رأى ورأى آخر، فمن الصعب إرضاء الجميع وإقناعهم بفكرة محدّدة، ولكن اختيار الفكرة الأنسب والأصلح بإرادة أغلبية القوى الوطنية المعنية بالصدد ذاته هو الضمان الحقيقى لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، ودعنى أؤكد أننا مستعدون لدراسة أى مقترح لنظام الانتخابات يحقق الكوتة الدستورية التى تحققها القائمة المغلقة.

كيف يرشح «حماة الوطن» ممثليه للقائمة فور إعدادها قبل الانتخابات؟

- قبل الانتخابات بفترة يعمد الحزب لتنظيم ورش تدريبية للمرشحين على المقاعد الانتخابية، بواسطة خبراء ومتخصّصين وتهدف تلك الورش إلى رفع الخبرات الثقافية لدى جميع المرشحين وتزويدهم بالخبرات النيابية اللازمة، بهدف ترشيح أشخاص ذى كفاءات وجديرين بالمناصب، دون أى مجاملات أو محسوبية.

«المطلقة» تضمن تمثيل أطياف الشعب

إن النظام الانتخابى الأنسب لإجراء الانتخابات النيابية لمجلسى النواب والشيوخ، هو نظام القائمة المطلقة، كونها تجمع كافة أطياف الشعب المصرى فى إطار واحد، وتتيح للأحزاب الفرصة لإدخال الخبراء والمتخصّصين والفقهاء والأدباء والفنيين، إضافة إلى أنها تجمع بين الأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة تحت مظلة واحدة، على أن يحتفظ كل منهم بأجندته ومواقفه دون أن يطغى طرف على آخر، ونحن كحزب حماة الوطن نعمل قبل كل انتخابات على تدريب مرشحينا من خلال عقد ورش عمل تهدف إلى توعية المرشحين بدورهم النيابى وتزويدهم بالخبرات السياسية التى تجعلهم فى صورة جيدة تحت قبة البرلمان.