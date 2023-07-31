أمين عام «حماة الوطن»: اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال نصير، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أصبح هناك اهتمام غير مسبوق بأبنائنا في الخارج، وهناك حرص شديد على ربطهم ومد جسور الاتصال والتواصل بالوطن الأم، والتعرف على كافة المشكلات التي تعترض طريقهم والعمل على حلها.

حزب حماة وطن يسعى للتنسيق مع المصريين في الخارج

وأكد اللواء طارق نصير، على أن أكبر مثال على هذا التوجه، هو قرار الحكومة بحل مشكلة المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج والتيسيرات، التي قدمت لهم في العملية التعليمية.

وأثنى أمين عام حزب «حماة الوطن»، على الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة والمصريين بالخارج في العديد من البرامج التي تقدمها لهم لربطهم بالوطن الأم.

«حماة الوطن» يسعى للتعاون مع شباب المصريين بالخارج

وأشار إلى أن حزب «حماة الوطن»، من خلال برنامجه واستراتيجية عمله، يسعى إلى التعاون والتنسيق مع شباب المصريين بالخارج، من خلال لجانه النوعية، خاصة لجنة العلاقات الخارجية، وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة كجزء من نسيج الشعب المصري.

وطالب اللواء طارق نصير، المصريين في الخارج بالمساهمة في بناء الوطن، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وعدم الالتفاف إلى الأصوات المغرضة والشائعات، التي تريد أن تنال من الوطن، في ظل ما تشهده البلاد من الاستقرار في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية.