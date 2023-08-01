أمين عام حزب حماة الوطن: حريصون على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج

التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وفدا من المصريين بالخارج، وجرى مناقشة عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بأوضاع المغتربين في الخارج.

وأوضح أن الحزب اتخذ قرارا بالإجماع بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية.

وأشار إلى أنه جرى الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في تنمية وطنهم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تتسع وتستوعب جميع أبناء الوطن، مضيفا أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول زيادة فرص الاستثمار والتصدير إلى الدول التي يعملون بها وكيفية التنسيق بينهم وبين الجهات المعنية للاستثمار وإقامة المشروعات بكافة أشكالها داخل الوطن الأم.

حملات توعوية بالتنسيق مع شباب المصريين في الخارج لمواجه الإشاعات

وأكد أن الحزب سيقوم بحملات توعية بالتنسيق مع شباب المصريين في الخارج لمواجهة الإشاعات والحملات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية وزعزعه استقرارها، فضلا عن الاستفادة من قدرات وخبرات المتفوقين علميا في كل التخصصات التي تحتاجها مصر.

وشدد «نصير» على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن، من خلال تنظيم زيارات دورية للتعرف عن قرب علي تلك المشروعات.