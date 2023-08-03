رابط التظلمات على نتائج الثانوية العامة.. تعرف على قيمة الرسوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي المتضررين من نتائجهم، اليوم الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على هذا الرابط، مشيرا إلى أنه يتم تسديد 200 جنيه عن كل مادة يتم التظلم عليها على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، نموذج إجابة لامتحانات الثانوية العامة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلمه، مشيرا إلى أن أول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، يوم الثلاثاء.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الثانوية العامة، لتقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023:-

-الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع «الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد».

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.