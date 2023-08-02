ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرف أماكنها ورسوم كل مادة

أعلنت نتيجة الثانوية العامة وعرف كل طالب مجموع الدجات الذي حصل عليه والكليات التي يمكنه الالتحاق بإحداها وفقا لرغبته وما يحدده مجموعه، إلا أن هناك طلاب يرغبون في التظلم على درجاتهم للالتحاق بكليات القمة بسبب الفروق البسيطة بين درجاتهم ومجوع تلك الكليات بحسب الحد الأدنى للمرحلة الأولى، لذا يهتمون بمعرفة ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2023.

ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بضوابط تظلمات الثانوية العامة 2023، تبدأ تظلمات نتيجة الثانوية العامة غدا الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة، ويتم تسديد الرسوم البالغ قدرها 200 جنيه لكل مادة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصري.

ضوابط تظلمات الثانوية العامة

ومن بين ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2023 يحصل الطالب على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاصة به، والإجابات النموذجية المعدة من قبل الوزارة.

تتم المراجعة بمقر لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

يطلع الطالب على صورة ضؤئية من كراسة الإجابة، وليست الكراسة الأصلية، ويدون ملاحظاته بخط يده في النموذج المعد لذلك.

ويتم فحص أوراق الطلاب في تظلمات الثانوية العامة 2023 بمقرات التظلمات القريبة منهم، بدلا من المقر الرئيسي في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات الوزارة «خدمات إلكترونية - بوابة الثانوية العامة».

وحددت وزارة التربية والتعليم، أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المحافظات حسب عدة تقسيمات، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى وأول الصعيد

يمكن للطلاب تقديم التظلم في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حيث تشمل 6 مديريات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

تظلمات الإسكندرية

وهي لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحير، حيث تقديم التظلمات للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، بمدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

تظلمات الدقهلية والشرقية ودمياط

ومقرها مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة، بلجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)، وتضم 3 مديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط.

تظلمات سيناء ومدن القناة

يمكن التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، وهي لطلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.

تظلمات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي

لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، تضم 4 مديريات وهي: المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر

يمكن للطلاب التابعين لمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، تقديم التظلمات في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بقنا.