مع بدء العد التنازلي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، فقد اتضحت مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في جميع الجامعات المصرية، استنادا الى مقارنة شرائح مجاميع الطلاب للعام الحالي بنظيراتها في العام الماضي.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

ووفقا للمقارنة فإن مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في جميع الجامعات المصرية لقسمي «علمي علوم»، و«علمي رياضة» فقد حرصت «الوطن» على أن تقديم خدمة المؤشرات من خلال هذه المقارنة والتواصل مع مصدر مسؤول بإدارة التنسيق الجامعي.

مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2023

1- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج «علمي علوم» 360 درجة.

2- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ «علمي علوم» 359 درجة.

3- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 359 درجة.

4- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 358 درجة.

5- كلية حاسبات ومعلومات قنا «علمي علوم» 358 درجة.

6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة «علمي علوم» 338 درجة.

7- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 336 درجة.

8- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس «علمي علوم» 336 درجة.

9- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 335 درجة.

10- كلية حاسبات ومعلومات دمياط «علمي علوم» 334 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2023

بينما تأتي مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2023 بباقي المحافظات:

- الزقازيق 340

- حلوان 345

- طنطا 340

- كفر الشيخ 339

- بنها 340

-المنوفية بشبين الكوم 341

-دمنهور بالنوبارية 338

- قناة السويس بالإسماعيلية 337

- السويس 337

- مدينة السادات 336

- جنوب الوادي فرع الغردقة 335

- الفيوم 337

- قنا 335

- مطروح 333

- بني سويف 332

-العريش 329

- أسيوط 337

- المنيا 335

- سوهاج 336

-الأقصر 333

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات الحكومية

ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فإن مصاريف كلية حاسبات ومعلومات الحكومية 2023، ستتراوح من 500 إلى 1300 جنيه، بينما تتراوح برامج نظام الساعات المعتمدة من 4000 جنيه إلى 8000 جنيه.