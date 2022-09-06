تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022.. تعرف على برنامج علوم البيانات

أعلن الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ، تفاصيل برنامج علوم البيانات في المراحل الثلاثة «دبلوم – ماجستير – دكتوراة»، موضحاً أنها تهدف لطرح مثل هذه البرامج الدراسية المتطورة خدمة وتطوير المجتمع البحثي المصري لمواكبة التحديث القائم في شتى المجالات في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة ورؤية الدولة 2030.

طرح مجموعة من برامج الدراسات العليا

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، فى بيان اليوم، أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل والمستجدات في مجالات البحث العلمي ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون خريج الدراسات العليا قادر على المنافسة على المستوى العالمي وفى نفس الوقت تثري الأبحاث التي تنتجها الكلية، المجتمع المحلي والعالمي بحلول تطبيقية للمشاكل التي تواجه متخذي القرار بأسلوب علمي مبني على أسس معلوماتية في ضوء التحول الرقمي لمصر.

علم البيانات هو المجال المناسب لأكثر الوظائف

من جانبه قال الدكتور سيد عبدالجابر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، في بيان له، إن علم البيانات هو المجال المناسب لأكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل وأكثرها انتشارًا عالميًا، لافتا إلى أن مجال علوم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

علم البيانات يساعد في التحليل

وأكد أن مجال علم البيانات يساعد في عمل تحليل للبيانات وتطبيق أبحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال، لافتاً إلى أن الكلية عقدت بروتوكولات تعاون واتفاقات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لإتاحة الفرصة للباحثين في برنامج علوم البيانات لتطبيق ما تعلموه بشكل مهني، كما تم الاتفاق مع الشركات على توفير مشكلات بحثية تطبيقية للدارسين لمساعدتهم على اكتساب خبرة أكبر، وفى نفس الوقت إنتاج أبحاث علمية تطبيقية ذات قيمة وتأثير في مجالات تطبيق علوم البيانات.

ويمكن للدارس الحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن هذه الدرجات العلمية لإفادة أكبر قدر ممكن من خريجي الكليات في التخصصات المختلفة وليس فقط خريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي.