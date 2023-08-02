عاجل.. كولر يبلغ إدارة الأهلي بـ«قرار حاسم» في الانتقالات الصيفية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، أبلغ إدارة الكرة، بعدم رحيل أي لاعب من المجموعة الحالية في الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على قوام الفريق الذي توج بـ5 بطولات في الموسم المنتهي.

وقال المصدر، لـ«الوطن سبورت»، إن مارسيل كولر، تحدث مع إدارة الكرة بالنادي خلال الساعات الماضية، وأبلغهم بعدم رحيل أي لاعب من المجموعة الحالية خلال فترة الانتقالات الحالية، لحاجة الفريق لجميع اللاعبين الموجودين.

وأكد أن المدرب السويسري سمح للإدارة برحيل أي لاعب إذا كان سيتعارض مع لاعب سيجري التعاقد معه، وهو ما ينطبق على الجزائري أحمد قندوسي لاعب الوسط، من أجل السماح لقيد المهاجم الأجنبي.

وأوضح المصدر أن كولر يُفضل عدم بيع أي لاعب من المجموعة الحالية في الفريق والحفاظ على القوام الحالي، مع الصفقات الجديدة إمام عاشور والمغربي رضا سليم، بجانب صفقة المهاجم الجديد الذي تتفاوض معه الإدارة في الوقت الحالي بجانب اللاعبين العائدين من الإعارة كريم نيدفيد وصلاح محسن.

ورحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كل من، حمدي فتحي وبرونو سافيو وأيمن أشرف والموزمبيقي لويس ميكيسوني، وشادي حسين وعلي لطفي والمهاجم الشاب فهد جمعة، بشكل نهائي، مع إعارة مصطفى سعد ميسي إلى نادي زد، بينما رفض المدير الفني عودة الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي بعد انتهاء إعاراتهم.

وكان الأهلي تخطى عقبة فريق الداخلية، بثنائية نظيفة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويواجه فريق المصري البورسعيدي غدا الخميس، في دور الثمانية من نفس البطولة.