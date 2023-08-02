حصول 4 مستشفيات بالبحيرة على جوائز المنظمة العالمية لإذابة جلطات المخ

حصلت 4 مستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة على جوائز في الربع الثاني من عام 2023، من المنظمة العالمية للجلطات المخية «World Stroke Organization»، وهذه المرة الأولى التى تحصل فيها 4 مستشفيات من نفس المحافظة على 4 جوائز ذهبية وواحدة بلاتينيوم.

والمستشفيات الحاصلة على الجوائز هي كفر الدوار العام، والتي حصلت على جائزة بلاتينيوم، أما مستشفيات إيتاي البارود المركزي، ورشيد المركزي، وصدر دمنهور، فحصلت على جوائز ذهبية.

تفوق مستشفيات البحيرة في إذابة الجلطة الدماغية

وجاءت الجوائز عن أداء وحدات إذابة الجلطة الدماغية بهذه المستشفيات، علمًا بأن البحيرة هى المحافظة الوحيدة بالجمهورية التى بها 5 وحدات تتبع وزارة الصحة لإذابة الجلطة الدماغية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة، بهذا الإنجاز الذى تحقق بمنظومة الصحة بالبحيرة.

وثمّنت نائب محافظ البحيرة جهود العاملين بتلك الوحدات بالمستشفيات الأربع، مشيدة بجهودهم المتميزة والتى أثمرت عن هذا النجاح والفوز بتلك الجوائز.

وأعرب الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، والدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، كما قام بتوجيه التحية والشكر لمديري مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاى البارود، ورشيد وصدر دمنهور.