أسعار الكليات الخاصة 2023.. تبدأ من 19 ألف جنيه

بعد إعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى من المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023، اصبح هناك اهتمام شديد من جانب الطلاب الذى لم يساعدهم المجموع على الالتحاق بالمرحلة الأولى من التنسيق، لمعرفة أسعار الكليات الخاصة 2023.

أسعار الكليات الخاصة 2023

وتختلف أسعار الكليات الخاصة 2023، بين جامعة وأخرى، وفقا للمواقع الخاصة بكل جامعة، فالأسعار أصبحت متاحة للجميع كل حسب قدراته المالية، للتقديم في أي كلية بجميع الجامعات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

- كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

- كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

- كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

- كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

أسعار جامعة 6 أكتوبر 2023

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

أسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

أسعار جامعة الأهرام الكندية 2023

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

- كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

- كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

- كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

- كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

أسعار جامعة مصر الدولية 2023

- كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

- كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد

- كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

-كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد

- كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد

- كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد

- كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

أسعار جامعة نيو جيزة 2023

- كلية الطب البشري: 204 آلاف جنيه

- كلية طب الأسنان: 193ألف جنيه

- كلية الصيدلة: 121 ألف جنيه

أسعار جامعة النهضة 2023

-كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

- الهندسة: 31.625 جنيها

- كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه

أسعار جامعة المستقبل 2023

- كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

- كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

- كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

- كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه