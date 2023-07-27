تعرف على مصاريف الجامعات الخاصة 2023 لعدد من الكليات

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق 2023 لمختلف الكليات، والمقرر أن تبدأ أعماله بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وكشف عدد من الجامعات الخاصة عن مصاريسفها للعام الدراسي الجديد لمختلف الكليات، وذلك تزامنا مع قرب إعلان النتيجة وقرب بدء أعمال التنسيق والالتحاق.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعات الخاصة 2023 لعدد من الكليات التي أعلنت رسميا عبر مواقعها حتى الآن:

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

- كلية الطب البشري: 64950 جنيها

- كلية طب الأسنان: 54450 جنيها

- كلية الإدارة: 21 ألف جنيه

- كلية الإعلام: 21 ألف جنيه

- كلية التمريض: 19250 جنيها

- كلية الصيدلة: 42250 جنيها

- كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها

- كلية الهندسة: 24800 جنيه

- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28800 جنيه

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

- كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

- كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

- كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

- كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

-كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

مصاريف جامعة أكتوبر للعوم الحديثة و الاداب 2023

-كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 140300 جنيه

-كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه

-كلية التكنولوجيا الحيوية: 112200 جنيه

- كلية الهندسة: 108100 جنيه

- كلية العلوم الحاسب: 98750 جنيها

- كلية الفنون و التصميم: 103400 جنيه

- كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه

- كلية الاعلام :94 ألف جنيه

- كلي اللغات والترجمة: 68750 جنيها

مصاريف الجامعة الألمانية في القاهرة 2023

مصاريف الفصل الدراسى (الترم) - الجامعة الألمانية بالقاهرة - للطلبة الجدد من المصريين للعام الدراسى 2024- وهناك 3 مستويات للمصروفات وفقاً للجدول المرفق :

مصاريف جامعة مصرالدولية 2023

- كلية طب الأسنان: 100625 جنيها للتيرم الواحد

- كلية الألسن: 35700 جنيه للتيرم الواحد

- كلية إدارة الأعمال: 49350 للتيرم الواحد

-كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للتيرم الواحد

- كلية الهندسة : 47300 ألف جنيه للتيرم الواحد

- كلية الإعلام: 49350 جنيها للتيرم الواحد

- كلية الصيدلة: 55125 جنيها للتيرم الواحد

مصاريف جامعة المستقبل 2023

- كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

- كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

- كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

- كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023

- كلية الطب البشري: 204 آلاف جنيه

- كلية طب الأسنان: 193ألف جنيه

- كلية الصيدلة: 121 ألف جنيه

مصاريف جامعة النهضة 2023

اعلنت جامعة النهضة برئاسة الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة مصاريف العام الجامعي الجديد 2023-2024 عبر موقعها الإلكتروني :

- كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

-كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه

-كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

- الهندسة: 31.625 جنيها