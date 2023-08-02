رئيس جامعة كفر الشيخ: مستعدون لتنسيق المرحلة الأولى ببرامج دراسية مختلفة (حوار)

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة للمرحلة الأولى للتنسيق من خلال تجهيز المعامل والكليات المختلفة، وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها «الأعلى للجامعات»، لافتاً إلى أن هناك عدداً من البرامج الدراسية الجديدة ستتم إتاحتها أمام الطلاب بكليات الهندسة والحاسبات والعلوم والتربية النوعية.

وأضاف «دسوقى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة بصدد الانتهاء من أعمال إنشاءات المدينة الطبية الشاملة الخاصة بها، والتى من المقرر أن يتم افتتاحها خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى تواصل أعمال الصيانة الشاملة للكليات والمدن الجامعية، استعداداً للعام الدراسى الجديد، الذى سيبدأ فى 30 سبتمبر المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وإلى نص الحوار:

ماذا عن أبرز الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023؟

- أنهينا كل الاستعدادات لتنسيق المرحلة الأولى، وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أبرزها انتظام أعمال اختبارات القدرات بمختلف الكليات، والاستعداد لأعمال التسجيل للرغبات، من خلال إتاحة معامل التنسيق المختلفة للطلاب، ومعامل الحاسب الآلى وتحديثها، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، بجانب توفير جميع المتطلبات التى يحتاجها الطلاب، وبدءاً من السبت سيبدأ العمل فى استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم.

حدّثنا عن إجراءات الجامعة للعام الدراسى الجديد؟

- بدأ بالفعل العمل وإجراء الصيانة الشاملة والكاملة للمدرجات ومعامل التنسيق والمدن الجامعية والتجديد بجميع الوسائل الحديثة فى النظم التعليمية، والجامعة ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية فى ما يتعلق بموعد بدء الدراسة للعام الجديد يوم 30 سبتمبر المقبل.

هل هناك برامج دراسية جديدة ستدخل تنسيق الجامعات؟

- لدينا الكثير من البرامج الدراسية المتوقع أن تبدأ الدراسة بها فى كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعى والعلوم والتربية النوعية، وأيضاً حزمة من البرامج المتميزة ستدخل التنسيق.

ماذا عن الأعداد المقرّر قبولها العام الجديد والمجمع الطبى؟

- متوقع أن تقبل الجامعة بين 12 ألف طالب وطالبة إلى 15 ألفاً، على أن يكون مقيداً فى العام الجديد 2023 - 2024 ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، ولدينا عدد من التجهيزات والمنشآت الطبية الحديثة وتنتظر الافتتاح الرسمى، ونعمل على قدم وساق فى المدينة الطبية لجامعة كفر الشيخ، التى منها مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام ومبنى العيادات الخارجية والتعليم المستمر، وفى نهاية ديسمبر المقبل نكون جاهزين للافتتاح الرئاسى.

حدّثنا عن فرع الجامعة الأهلى والمصروفات الدراسية؟

- ننتظر موافقة وزارة التخطيط على البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وستكون بالقرب من الحرم الجامعى، أما المصروفات فستكون كما هى دون زيادة عن العام الماضى لمختلف البرامج، وهناك مراعاة كاملة لجميع الحدود الاجتماعية، وهناك دعم غير محدود يتم تقديمه للطلاب بمختلف الشهادات.

ماذا عن دور الجامعة المجتمعى؟

- الجامعة تقوم بدور تنموى وشامل لخدمة مجتمع محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا، ولها دور كبير وفعّال فى المبادرات الرئاسية لخدمة وتنمية المجتمع، حيث أطلقت مؤخراً قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية إسحاقة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة، حيث يأتى ذلك فى إطار دورها بالمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق «رؤية 2030»، وإيماناً بدورها فى خدمة المجتمع بإطلاق القوافل التنموية للأكثر احتياجاً.

الاهتمام بالتعليم

الدولة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى إتاحة وتوفير متطلبات التعليم الجامعى بمختلف المحافظات، وفقاً لرؤية وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقّق تطلعات الجمهورية الجديدة فى إخراج كوادر متخصّصة من طلاب وخريجين مؤهلين لسوق العمل محلياً ودولياً، ولعل الجامعات الجديدة والتخصّصات والبرامج الدراسية المختلفة خير دليل على ذلك.