«إكسون موبيل مصر» تشيد بفريق جامعة كفر الشيخ الفائز بمشروع «هيرميتيا»

شاركت شركة إكسون موبيل مصر في نهائيات المسابقة السنوية التي تعقدها إناكتس مصر، بحضور 1300طالب وطالبة، والتي تُوجت بفوز فريق جامعة كفر الشيخ عن مشروع هيرميتيا Hermetia الريادي لطريقته المبتكرة في حل مشكلة نقص الأعلاف السمكية والحيوانية وابتكار أول مرشح مياه بيولوجي.

وانطلق فعاليات مسابقة إناكتس مصر السنوية الثلاثاء 18 يوليو 2023 بمشاركة 33 فريق ممثل لجامعات حكومية وخاصة، منها فرق جامعات القاهرة وعين شمس و6 أكتوبر، أبطال الأعوام السابقة الذين تفوقوا على نظرائهم من دول العالم المشاركة في المسابقة العالمية.

وتبدأ في الدورة الافتتاحية تصفية الفرق المشاركة إلى خمس فرق، ليتنافس الخمسة الفائزون في الدور النهائي وتتنتهي المسابقة بتتويج فريق جامعي فائز بمشروعات ريادة الأعمال ذات الأثر الكبير والمستدام على المجتمع لكي يمثل مصر على المستوى الدولي في كأس العالم المنعقد في هولندا نهاية شهر أكتوبر 2023.

وصرح المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية في شركة إكسون موبيل مصر: «في كل عام يتجدد إعجابي الشديد بالتفاني والحماس اللذين يبديهما طلاب الفرق الجامعية المشاركة في إناكتس الذين يستخدمون مهاراتهم المميزة لتقديم مساهمات ذات مغزى للمجتمع».

أهمية التعاون في المسابقة

وعبر عن اعتزازه نيابة عن إكسون موبيل مصر بالتعاون في هذه المسابقة مع أعضاء لجنة التحكيم لإختيار الفريق الفائز من ضمن الخمسة المرشحين، وأضاف: أعتز بشكل شخصي بالجهود المشتركة بين إناكتس مصر وشركة إكسون موبيل مصر، وذلك في إطار مسؤوليتنا الراسخة المتمثلة في دعم وتمكين الشباب كجزء من استراتيجيتنا لمساعدة أعضاء الفرق المشاركة في بناء مهارات مختلفة تساعدهم على مستويات عدة لضمان نجاح مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية وتشمل هذه المحاور اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح والابتكار وإدارة المشروعات.

كما أعرب عن امتنانه للتعاون الذي استمر 13 عامًا مع إناكتس مصر، قائلاً: «نحن نقدر تعاوننا طويل الأمد مع هذه المنظمة الرائدة. هنا، عملنا بجد وعزم لتعزيز قدرات الشباب و المشاريع الحرة وريادة الأعمال الاجتماعية الناتج عن تعاون ديناميكي يمكّن رواد الأعمال الشباب من إحداث تغيير إيجابي دائم في المجتمع. معًا، نشجع الابتكار، ونعزز روح المبادرة، وندعم إدراك الأهداف بين الطلاب الجامعيين الموهوبين، ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بقيادة الحلول المؤثرة ورعاية جيل من صانعي التغيير الذين يشكلون مستقبلًا أكثر إشراقًا لمصر وخارجها».

نتائج المسابقة

من جهة أخرى، أشارت فاطمة سري، مؤسس ورئيس إناكتس مصر إلى أن هذه النتائج كانت ثمرة التعاون مع إكسون موبيل مصر منذ عام 2010، قائلة: «نحن نقدر تقديرا عاليًا مشاركة إكسون موبيل مصر حيث نعتبرها أحد أهم الركائز الأساسية للمسابقة، كما نثني على الجهود التي قدمتها الشركة كداعم أساسي لأنشطة إناكتس مصر، وفي هذا السياق نشعر بالإعجاب الشديد بالسجل الحافل دوليًا، وبالفعل نحن نفتخر بتقدم مصر وإحرازاها مراكز متقدمة في مسابقة إناكتس العالمية والحصول على كأس العالم ست مرات وهو ما عزز تمثيلها بنجاح عبر شبابها على المستوى العالمي».

تُبرز شركة إكسون موبيل مصر جهودها المميزة في دعم الفرق الطلابية والشركات الناشئة عبر برامج المسئولية المجتمعية، فيتطوع سنويًا العشرات من موظفيها لمساندة هؤلاء الشباب الطموحين. تتماشي تلك المبادرات مع رؤية مصر 2030، حيث تتعاون الشركة مع أنشطة طلابية وجهات ومؤسسات متنوعة بفضل هذه الروح التعاونية المبتكرة، تحقق التغيير المجتمعي الإيجابي وتحقق طموحات مصر العظيمة.