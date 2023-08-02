سعر الذهب اليوم في نهاية التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات استقراراً في الأسعار، ومن ضمنها الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم بنهاية التعاملات دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وفقاً لما كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في نهاية التعاملات عند 2463 جنيها للشراء، ويعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً لذا يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات 2155 جنيها للشراء، وهو الذي يُعد الأكثر شيوعا داخل السوق المصرية ويقبل على شرائه غالبية المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في نهاية التعاملات 1847 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيها للشراء، في حين سجل في نهاية التعاملات جرام الذهب عيار 14 اليوم 1437 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأخيراً سجل سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم 17240 جنيها للشراء، وهو الذي يزن عدد 8 جرامات من الذهب عيار 21.