بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أسماء أوائل الثانوية العامة للشعب المختلفة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي، على مستوى محافظة الدقهلية 2023، والذين جاء من ضمنهم ثلاثة طلاب من شعبة علمي علوم من أوائل الجمهورية.

أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بالدقهلية 2023

وأوضحت المديرية أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الدقهلية 2023 لشعبة علمي رياضة كالآتي:

- الأول محمد بلال عبد المنعم العزيزي من مركز بلقيس بمجموع 402، 98%.

- الثاني: فارس خالد إبراهيم محمد من بلقاس قرية ناحية الكبرى في مركز بلقاس بمجموع 401.5.

- الثالث محمد أحمد مجاهد مدرسة الحسين ابن علي ثانوية لغات بمجموع 400 و97.6%.

- الرابع طه محمد طه السيد حامد مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة لغات بمجموع 399.5 و97.4%.

- الرابع مكرر: أنس محمد فوزي حسين مدرسة القيطون الثانوية المشتركة بمجموع 399.5.

- الخامس: عبد الرحمن محمد يوسف مدرسة دنديط الثانوية المشتركة 399، 97.3%.

- الخامس مكرر: أحمد ثروت الدسوقي ميت غمر الثانوية المشتركة 399 97.3%.

- السادس: جنى سعيد محمود السيد في دكرنس الثانوية الرسمية لغات 398.5 بمجموع 97.2%.

- السابع: محمد حميدو عبده توفيق محمد مدرسة أحمد عبده الشرباصي بنين مجموع 398.

- الثامن روعة أحمد عطرة محمد عبدالله مدرسة دنديط الثانوية المشتركة 397.5 ومجموع 973.

أوائل الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية شعبة علمي علوم

وأشارت المديرية إلى أنه يوجد 11 طالبا حصلوا على مراكز الأوائل على مستوى المحافظة في الثانوية العامة 2023 من ضمنهم أول ثلاثة طلاب أوائل على مستوى الجمهورية وجاءت الأسماء كالآتي:

- الأول أميمة محمود أحمد عبد الله صالح مدرسة برج النور الثانوية المشتركة 402، 98%.

- الثاني كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة الثاني 400.5، 97.7%.

- الثاني مكرر محمد محمد التميمي محمد جوهر المنزلة الثانوية بنين الثاني 400.5 و97.7%.

- الثالث آلاء عبد الفتاح فوقي عبد الله أحمد مدرسة أخطاب الثانوية المشترك الثالث 400 و97.6%

- الرابع أحمد صلاح إسماعيل علي عبد الله مدرسة حسن عامر الثانوية المشتركة 399.5 و97.4%

- الرابع مكرر إسماعيل محمد إسماعيل عبد الرازق إسماعيل مدرسه بلقاس الثانوية بنين 399.5 97.4%

- الرابع مكرر محمد أحمد إبراهيم علي أبو طالب شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة 399.5 و97.4%

- الخامس محمد محمد السعيد محمد المنزلة الثانوية بنين 399 بمجموع 97.3%

- الخامس مكرر محمد المتولي الجميلي كامل محمود سليمان مدرسة شهداء بني عباد الثانوية المشتركة 399 و97.3%

- السادس محمد عبد الرازق عبد الحفيظ مدرسة فصول الربع الثانوية المشتركة 398.5و 97.2%

- السادس مكرر شيماء أبو المعاطي غنام مدرسة البلامون الثانوية 398.5% و97.2%

أوائل الثانوية العامة بالدقهلية أدبي

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي 2023 علي مستوي محافظة الدقهلية كالآتي:

- الأول مروه أبو النصر أبو زيد مدرسة شبراويش الثانوية المشتركة 388 مجموع 94.6%،

- الثاني نوران محمد مصطفي محمد مدرسة السادات للبنات مجموع 386.5و 94.3%

- الثالث منة الله محمد موسي بدير المنصورة الثانوية بنات 380.5 و93.8%

- الثالث مكرر منه محمد طارق مصطفى مدرسة الشهيد رامي أحمد الكناني الثانوية المشتركة الثالث مكرر 380.5 و 93.8%

- الرابع ملك محمد سعيد محمود محمد خضر مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات الرابع 379.5و 93.6%

- الخامس محمد حامد محمود صبري مدرسة علي مبارك الثانوية بنين الخامس378و93.4%

- السادس حنين محمد رشاد محمد أحمد مدرسة الحاج سيد البيومي الثانوية المشتركة السادس 376.5

- السادس مكرر إيمان محمد محمد فراج مدرسة شاوه الثانوية مشتركة السادس مكرر376.5و 91.8%

- السابع محمود إيهاب عبد القادر سلامه المنصورة الثانوية بنين السابع 376 و91.7%

- الثامن هاله عصام نزيه إسماعيل مدرسه شاوي الثانوية مشتركة الثامن 375.5 بمجموع 91.6%