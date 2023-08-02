محافظ الوادي الجديد يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص التهنئة لأوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية والأدبية لعام 2022- 2023.

وأعرب محافظ الوادي الجديد عن خالص تقديره وشكره لجميع القائمين على العملية التعليمية وأولياء أمور الطلاب، لما بذلوه من جهود مخلصة طوال العام لتحقيق نتائج متميزة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في دراستهم الجامعية.

أوائل الثانوية العامة في الوادي الجديد

شعبة علمي علوم

الطالب أحمد طارق عادل - المركز الأول - الخارجة الثانوية بنين.

شعبة علمي رياضية

الطالب أسامة أشرف عبد الوهاب - المركز الأول - القلمون الثانوية بالداخلة.

شعبة أدبي

الطالبة بسنت أشرف محمود - المركز الأول - نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%، كما هنأ أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكداً أن التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة تتم هذا العام إلكترونيا علي موقع وزارة التربية والتعليم، مع الاطلاع على الورقة الامتحانية في الموعد والمكان الذي تحدده وزارة التربية والتعليم للطالب المتظلم على أن تكون رسوم التظلم للمادة الواحدة 200 جنيهًا.