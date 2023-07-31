محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة: نماذج مشرفة

هنأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 أبناء المحافظة، وذلك خلال اتصال هاتفي بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهم الطالبة فايزة علي محمد محمود، المقيدة بمدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بإدارة منشأة القناطر، والطالب محمد حاتم عبد السلام، المقيد بمدرسة الأهرامات بنين بإدارة الهرم التعليمية، والطالبة ندا عمر السيد محمد، المقيد بمدرسة العجوزة بنات بإدارة العجوزة التعليمية، والطالب معاذ عبد الرحيم أحمد يونس، المقيد بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بإدارة الدقي التعليمية.

راشد: فخور بالنماذج المشرفة

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأسر الطلاب الأوائل خلال الاتصال الهاتفي، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمثابرة والطموح، مؤكدا على أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

أجيال قادرة على بناء المستقبل

كما وجه محافظ الجيزة الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.