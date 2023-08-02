«ذهب مصر»: أسعار المعدن الأصفر بين الشد والجذب متأثرة بخفض التصنيف الائتماني

تقلبات سعرية طفيفة بأسواق الذهب المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار عقب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، وعاودت الانخفاض بعد إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالتوظيف الصادر في وقت سابق اليوم.

تأرجح أسعار الذهب بين الارتفاع والتراجع

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر»، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة جنيهين في ختام تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2153 جنيهاً، وارتفع إلى مستوى 2160 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهاً.

وكذلك الأوقية تراجعت بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1944 دولاراً، ولامست مستوى 1953 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 1936 دولاراً.

وأضاف «كامل» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

البيت الأبيض يرفض قرار فيتش بخفض تصنيف أمريكا

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض رفضه بشدة قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمي فيتش، اليوم الاربعاء، تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى +AA، مستشهدة بالديون المتزايدة على مختلف المستويات الحكومية، إلى جانب تراجع معايير الحوكمة على مدى العقديين الماضيين، وهو ما أثار المخاوف العالمي وقدم دعما لمستويات الأسعار.

بينما كان السبب وراء تراجع الأسعار في ختام التعاملات، يعود إلى صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية وعلى رأسها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي والتي أظهرت إيجابية واضحة، حيث ارتفع التوظيف بالقطاع الخاص بواقع 324 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنحو 191 ألف وظيفة.