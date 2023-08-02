استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2155 جنيهاً

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقراراً ملحوظاً بحلول منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، إذ استقرا سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2155 جنيهاً، متساوياً مع نفس السعر المسجل خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ووفقاً لآخر تحديث في قائمة أسعار الذهب اليوم، والمعلن قبل قليل، من الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، جاءت كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، في منتصف التعاملات اليومية 2155 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات اليومية 1847 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في منتصف التعاملات 2463 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وخسر الجنيه الذهب 40 جنيهاً من قيمته، حيث سجل سعر 17240 جنيهاً للشراء، مقابل 17160 جنيهاً للبيع، في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء.

سبب استقرار سوق الذهب

وتشهد أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة من الاستقرار، بسبب ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة المعروض الخام من الذهب، ووفقا لتصريحات الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين فإن قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج ساهم في استقرار سوق الذهب المحلي.