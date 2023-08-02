محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة بمنازلهم (صور)

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتهنئة ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، خلال زيارته لهم بمنازلهم تقديرا لتفوقهم العلمي.

أوائل الثانوية العامة بالغربية

وزار المحافظ الطالب محمود أشرف السيد الطالب بمدرسة قرانشو الثانوية بمركز ومدينة بسيون، والحاصل على المركز الرابع شعبة علمي رياضة بمجموع 405 درجات، كما قام بزيارة منزل الطالب مارسلينو سامر سعيد بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، والحاصل على المركز السادس من الشعبة ذاتها بمجموع 404.5 درجة.

كما هنأ محافظ الغربية الطالبة نسمة محمد سليمان، الطالبة بمدرسة قاسم أمين بطنطا، والحاصلة على المركز الثالث من الشعبة الأدبية بمجموع 389.5 درجة.

توجيه الشكر لأولياء الأمور

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأوائل خلال لقائه بهم بمنازلهم بحضور أسرهم على تقديره الكامل لتفوقهم العلمي، واجتهادهم حتى استطاعوا أن يكونوا ضمن أوائل الثانوية العامة.

وأشار «رحمي» إلى أن محافظة الغربية شهدت خلال السنوات الماضية والعام الحالي حصول عدد كبير من أبنائها على المراكز الأولى في كل الشهادات على مستوى الجمهورية، سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية القادمة.