الرابع علمي علوم: مثلي الأعلى مجدي يعقوب.. وسألتحق بكلية الطب

عبّر كريم محمود رمزي، الرابع على الجمهورية علمي علوم، عن فرحته بالنتيجة التي كانت مفاجئة له بالقول: «الأول ظهر أسماء من ضمنها اسمى مكتوب عليها المنيا قلت تشابه أسماء لكن كلمونى وتأكدت من خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مع والدى وتهنئته لى».

وقال «كريم» لـ«الوطن» إنه كان فى حالة صدمة بعد معرفة تفوقه وحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى شعبة علمى علوم، متابعاً: «كنت مصدوم ومتفاجئ لكنها فرحة كبيرة حلمى اتحقق الحمد لله وهلتحق بكلية الطب تحقيقاً لحلمى ومثلى الأعلى مجدى يعقوب».

وأكد أن سر نجاحه التوفيق من الله ودعوات أسرته بالأخص والدته: «توفيق ربنا لى ودعوات والدتى كانت دائماً تشجعنى أعمل المطلوب منى والحمد لله ربنا وفقنى وفرحت أهلى».