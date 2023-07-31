الرابع علمي رياضة: الاجتهاد سر التفوق.. وسألتحق بـ«الهندسة»

سيطرت حالة من السعادة على منزل الطالب أسامة محمد يوسف نصار، الرابع على الجمهورية فى الشهادة الثانوية 2023 لقسم علمى رياضة، ولم تتوقف الزغاريد فى منزل الطالب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذى استطاع أن يحقق أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية هذا العام.

وأكد «أسامة» أن والده وعده بهدية سيارة آخر موديل إذا نجح فى الحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن والده يعمل مهندساً فى إحدى الدول بالخارج ووالدته أخبرته بالنتيجة وكان سعيداً جداً. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيلتحق بكلية الهندسة ولكنه لم يحدد القسم الذى ينوى الالتحاق به، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يكون الأول على مستوى الجمهورية.

وتابع: عائلتى كلها تواصلت معى بعد معرفتهم بالنتيجة، مؤكداً أنه كان ينظم مواعيد المذاكرة ولم يقصر فى أى يوم طوال العام الدراسى، موجهاً نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة، قال فيها: «أنصح كل طالب بأن يعمل على تحقيق أكثر مما يتمنونه لكى يحققوا التميز والتفوق الدراسى».

وأضاف أن السر فى تفوقه هو اجتهاده طوال العام الدراسى، مشيراً إلى أنه كان يذاكر 6 ساعات يومياً فى سبيل الوصول إلى هدفه الذى وضعه أمام عينيه منذ دخوله الثانوية العامة.