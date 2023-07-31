الثالثة على الثانوية العامة أدبي: «نفسي أكون سفيرة»

ارتفعت أصوات الزغاريد داخل منزل الطالبة نسمة محمد الجسار، المقيمة بمحافظة الغربية، ومقيدة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا، والحاصلة على المركز الثالث في الشهادة الثانوية القسم الأدبي، بمجموع 389.5 درجة.

نفسي أكون سفيرة

وقالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار، الحاصلة على المركز الثالث في الشهادة الثانوية العامة، لـ«الوطن» إنها تتمنى دخول كلية الألسن، أو سياسية واقتصاد وأنها تطمح في أن تكون سفيرة، أو وزيرة، وأن عدد ساعات المذكرة ليس لها وقت معين، مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الأول في الصف الثاني الثانوي، علي المدرسة، وكانت متوقعة أنها سوف تحصد علي مركز متقدم.

وأضافت أن لديها شقيقة توأم تدعى منة الله، في نفس المرحلة والقسم الأدبي، وأن فرحتها سوف تكتمل، بعد الاطمئنان على نتيجة شقيقتها ونجاحها، وأنها بعد أن تلقت مكالمة الوزير «كان الموقف أكبر مني معرفش أقول إية من الفرحة» وبعد المكالمة حرصت هي ووالدتها على النزول لشراء بعض الملابس استعدادا لمقابلة الوزير غدا.

واختتمت بتوجيه الشكر لجميع أفراد أسرتها، أشقائها من البنات لأنهم كانوا خير داعم لها، بجانب مساعدتها في المواد الدراسية، ووجهت رساله طمئنينة لأصدقائها الطلاب.

محافظة على الصلوات

قال الدكتور محمد سليمان والد الطالبة نسمة، لـ«الوطن» إنها كانت محافظة على صلوات الخمس، وأن هناك فترة صعبة كانت دائما البكاء فيها قبل الامتحان، وأن مكالمة الوزير كانت نتيجة حصاد طوال العام، مشيرا إلى أنه دائما ما كان يشد من إزرها، لأنه كان يلاحظ عليها الجد والاجتهاد في المذاكرة بجانب حفظ القرآن الكريم، ونصيحتي لها دائما أن تضع القيم والأخلاق أمام عينيها.