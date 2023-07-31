السابع علمي علوم: نفسي أكون جراح.. وأبويا مثلي الأعلى

حصد محمد محمد التميمى، ابن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، المركز السابع شعبة علمى علوم، على مستوى الجمهورية، وسادت حالة من الفرحة فى منزل الطالب بعد اتصال الوزير الدكتور رضا حجازى، لتهنئته بنجاحه وتفوقه.

«الوطن» تواصلت مع محمد التميمى، ليكشف تفاصيل تفوقه، قائلاً: «كنت أذاكر أولاً بأول منذ بداية السنة وبالتالى لم تتراكم علىّ الدروس نهائياً وقبل فترة الدراسة كنت ألعب الرياضة وكرة القدم وأروّح عن نفسى قبل الدخول فى ضغط المذاكرة والامتحانات، وبعد ذلك بدأت بالمذاكرة من خلال الدروس الخصوصية وأعود إلى المنزل أغلق على نفسى باب غرفتى ومراجعة كل الدروس، وكنت أستغرق فى المذاكرة من 6 إلى 10 ساعات دون أن أشعر بأن الوقت يمر».

وقال: «أبى وأمى كانا الدافع الرئيسى لى فى التفوق والنجاح وكانا يوفران لى الجو الهادئ والمناخ المناسب للمذاكرة ويخففان عنى الضغط والتوتر، بجانب أننى كنت أحافظ على طقوسى الدينية من تأدية الفرائض فى وقتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار، الجانب الدينى كان السبب فى نجاحى وتفوقى، كذلك قبل دخولى اللجنة كنت أحرص على قراءة آية الكرسى وعدد من الآيات فى المصحف وأذكار الصباح».

وأضاف: «علمت النتيجة من والدى هو من تلقى الاتصال من الدكتور رضا حجازى، وحينما أخبرنى والدى لم أصدق فى البداية، وانتابتنى حالة من الصمت ولم أكن مستوعباً أننى حصدت المركز السابع على مستوى الجمهورية، وبعدها سجدت لله شكراً وحمدت الله كثيراً، وسألتحق بكلية الطب قسم جراحة، وأبى هو مثلى الأعلى فى حياتى».