يتابع طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عقب ظهور النتيجة بمعرفة مؤشرات تنسيق جامعة بنها والكليات المتاحة ومصاريفها وفقا للمجموع والقسم العلمي والأدبي ليختار كل منهم الكلية التي تناسبه، ولذلك نعرض مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها ليتمكن كل طالب من تحديد وجهته الجامعية، وفقا لتنسيق العام الماضي، حيث تضم جامعة بنها العديد من الكليات النظرية والعلمية منها «كليات الطب والأداب والعلاج الطبيعى والتربية النوعية والتربية الرياضية والعلوم والتربية والتمريض والطب البيطري والتجارة والحقوق والهندسة».

تنسيق الثانوية العامة بجامعة بنها

وفقا لتنسيق الثانوية العامة 2022 فإن مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

تجارة بنها 277 درجة

تربية رياضية بنها 278

علاج طبيعي بنها 373

طب بيطري بنها 360

هندسة بنها 353

علوم بنها 343

تمريض بنها 323

تجارة بنها 299

حقوق بنها 252

طب بنها 379

تربية نوعية بنها 255

آداب بنها 269

تربية بنها 303

مصروفات كليات جامعة بنها

يتم التقديم إلى كليات جامعة بنها بخطاب الترشيح الرسمي من التنسيق، عندما يتناسب المجموع مع رغبة الطالب، ويتقدم الطالب بملف التقديم الذي يضم شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية سارية و6 صور شخصية إلى شؤون طلاب الكلية، مع تسديد مصروفات التقديم التي تبدأ من 400 جنيه للكليات النظرية حتى 1200 جنيه للكليات العلمية.