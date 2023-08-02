مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة
كتب:
حسن صالح وشيماء دراز
11:20 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
مؤشرات تنسيق كليات جامعة بنها
يتابع طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عقب ظهور النتيجة بمعرفة مؤشرات تنسيق جامعة بنها والكليات المتاحة ومصاريفها وفقا للمجموع والقسم العلمي والأدبي ليختار كل منهم الكلية التي تناسبه، ولذلك نعرض مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة.
مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة
وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها ليتمكن كل طالب من تحديد وجهته الجامعية، وفقا لتنسيق العام الماضي، حيث تضم جامعة بنها العديد من الكليات النظرية والعلمية منها «كليات الطب والأداب والعلاج الطبيعى والتربية النوعية والتربية الرياضية والعلوم والتربية والتمريض والطب البيطري والتجارة والحقوق والهندسة».
تنسيق الثانوية العامة بجامعة بنها
وفقا لتنسيق الثانوية العامة 2022 فإن مؤشرات تنسيق جامعة بنها جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة كالتالي:
تجارة بنها 277 درجة
تربية رياضية بنها 278
علاج طبيعي بنها 373
طب بيطري بنها 360
هندسة بنها 353
علوم بنها 343
تمريض بنها 323
تجارة بنها 299
حقوق بنها 252
طب بنها 379
تربية نوعية بنها 255
آداب بنها 269
تربية بنها 303
مصروفات كليات جامعة بنها
يتم التقديم إلى كليات جامعة بنها بخطاب الترشيح الرسمي من التنسيق، عندما يتناسب المجموع مع رغبة الطالب، ويتقدم الطالب بملف التقديم الذي يضم شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية سارية و6 صور شخصية إلى شؤون طلاب الكلية، مع تسديد مصروفات التقديم التي تبدأ من 400 جنيه للكليات النظرية حتى 1200 جنيه للكليات العلمية.