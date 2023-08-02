عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة بني سويف، البحث عن مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، ومن بينها كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتربية والحقوق، إضافة إلى الكليات التي تتفرد بها جامعة بني سويف.

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» مؤشرات مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، وفقا لتنسيق العام الماضي حيث أنه الأقرب إلى العام الحالي، أو أقل في الدرجات قليلًا، حيث تضم جامعة بني سويف كليات الطب والأداب والصيدلة والعلوم والتربية الرياضية والتربية وتربية طفولة والزراعة والتمريض والطب البيطري والتجارة والحقوق والألسن والاثار والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات، فضلا عن عدد آخر من الكليات موزعة بين الحرم الجامعي القديم بمدينة بني سويف غرب النيل، وجامعة بني سويف شرق النيل، ومجمع تعليم صناعي.

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف جميع الكليات

وجاءت مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، على النحو التالي:

كلية طب بني سويف 376 درجة.

كلية طب الأسنان بني سويف 375 درجة.

كلية صيدلة بني سويف 369 درجة.

علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360 درجة.

طب بيطري بني سويف 357 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف 342 درجة.

ألسن بني سويف 363 درجة.

علوم الأرض بني سويف 332 درجة.

الإعاقة والتأهيل بني سويف 331 درجة.

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329 درجة.

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324 درجة.

فنون تطبيقية بني سويف 319 درجة.

معهد فني صحي بنى سويف 320 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316 درجة.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312 درجة.

علوم الأرض بني سويف رياضة 308 درجات.

ألسن بني سويف رياضة 305 درجات.

تمريض بني سويف 301 درجة.

تجارة بني سويف 295 درجة.

زراعة بني سويف 282 درجة.

فنى تمريض بني سويف 269 درجة.

تربية طفولة مبكرة بني سويف 268 درجة.

تربية بني سويف 270 درجة.

حقوق بني سويف 258 درجة.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247 درجة.

آداب بني سويف 246 درجة.

سياحة وفنادق بني سويف 246 درجة.

إعلام بني سويف رياضة 247 درجة.

مصروفات كليات جامعة بني سويف

وتتبع معظم الكليات التوزيع الجغرافي، لطلاب الثانوية العامة ويتم التقديم إليها بخطاب الترشيح من التنسيق، ويمكن تقديم ملف الطالب لإدارة شؤون الطلاب بالكلية المرشح إليها مع سداد مصروفات التقديم للكلية، والتي تبدأ من 400 جنيه حتى 1200 جنيه للفرقة الأولى وفقا للكلية.