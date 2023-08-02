محمد مشيش: إطلاق اتحاد منتجي مصر هدفه الحفاظ على ريادة صناعة الدراما

قال المنتج محمد مشيش، إن الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر ناقش صناعة الفن المصري الذي يمثل مصر كقوة ناعمة على مدى عشرات السنين، مؤكدا أن فكرة إطلاق اتحاد منتجي مصر هدفها الحفاظ على ريادة الصناعة المصرية ومواجهة الفوضى في الصناعة.

الحفاظ على صناعة الدراما والسينما

وأكد «مشيش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن المحافظة على اقتصاد صناعة الدراما والسينما يؤدي لاستمراريتها، ويزيد جودتها، ويحميها خاصة أنها صناعة تضاهي صناعات مهمة.

أجور العاملين في الدراما

وتابع: «في ناس كتير بتشتغل من خلف صناعة الدراما والسينما وبتتحصل على أجور صغيرة، ولازم نفكر فيهم قبل اللي بياخدوا أجور كبيرة، ولازم نفكر في إعادة النظر في زيادة أجور النجوم»، مؤكدا أن مصر حالة فنية رائدة وفريدة.