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كهربا يشكو من الإصابة قبل لقاء الأهلي والمصري في الكأس

كتب:

أحمد شوقي
11:09 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
محمود عبد المنعم كهربا

محمود عبد المنعم كهربا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي، عن إصابة محمود عبد المنعم كهربا، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، غدًا، على ملعب برج العرب، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»، عقب انتهاء مران الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس مصر: «محمود عبد المنعم كهربا كان يتدرب بشكل طبيعي معنا اليوم، لكن اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية، وتحدث مع الطبيب قبل أن يستكمل المران بشكل طبيعي، وسيتواجد في مباراة الغد».

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