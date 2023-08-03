سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:13 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
اليورو - صورة تعبيرية
شهد اليورو اليوم استقرارا ملحوظا في الأسعار مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، حيث سجل في بنك مصر 33.99 جنيه للبيع و33.76 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم: 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.76 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم: 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.76 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
سعر اليورو اليوم: 34.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.