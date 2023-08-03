شهد اليورو اليوم استقرارا ملحوظا في الأسعار مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، حيث سجل في بنك مصر 33.99 جنيه للبيع و33.76 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم: 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم: 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم: 34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.87 جنيه للشراء.