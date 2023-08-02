سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك.. تراجع ملحوظ

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك، تراجعا ملحوظا وذلك بعد أن شهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا، استمر لفترة طويلة ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم 33.85 جنيه للشراء و34 جنيها داخل البنك المركزي المصري بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.77 جنيه للشراء و 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- ويسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 33.77 جنيه شراءً و 33.99 جنيه بيعاً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- كما يسجل سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.88 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 34.10 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- بينما يبلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 33.93 جنيه للشراء و 34.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

- فيما يسجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك 33.77 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 34.21 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 33.88 جنيه للشراء و 34.10 جنيه للبيع.