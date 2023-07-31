سعر اليورو اليوم الاثنين 31-7-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 31-7-2023 في البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم 33.96 جنيه للشراء، وسعر البيع 34.1 جنيه داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الاثنين 31-7-2023 في البنوك، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.84 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 33.96 جنيه للشراء، وسعر البيع 34.1 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

يبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصر 33.84 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 34.02 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء فسجل 34.13 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 33.95 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.14 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي 34 جنيها للشراء و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وعن سعر اليورو اليوم في بنك البركة، فسجل 33.95 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع فوصل إلى 34.13 جنيه.