تعرف على سعر اليورو بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

واصل سعر صرف اليورو حالة الاستقرار أمام الجنيه، في مختلف البنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن سجل بعض التراجعات في بداية التعاملات، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو بالبنوك في ختام تعاملات اليوم، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.84 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.99 جنيهاً بالنسبة للبيع، أما سعر الشراء يبلغ 33.73 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.93 جنيه للشراء، و34.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- بينما يسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.84 جنيه للشراء، و34.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

- وعن سعر اليورو في ختام التعاملات داخل بنك البركة، يسجل 33.88 جنيه للشراء، و34.10 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

- وبالنسبة لسعر اليورو في بنك بلوم، يصل إلى 34.17 جنيه للشراء، و34.42 جنيه بالنسبة للبيع.