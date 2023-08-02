مصيف بلطيم يسجل رقمًا قياسيًا في عدد الزوار اليوم الأربعاء

سجل مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا من حيث توافد المصطافين من مختلف محافظات مصر، إذ سجل نحو 2 مليون و40 ألف زائر على مدار شهر وثمانية أيام منذ بداية عمل المصيف.

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أن مصيف بلطيم يشهد حاليًا زحامًا شديدًا للغاية، إذ بلغت نسبة إشغالات المصيف نحو 100%، حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، بإجمالي 115 ألف زائر مقيم، داخل الشقق السكنية والشاليهات.

540 ألف زائر في 4 أيام في مصيف بلطيم

وأوضح «محمود»، أن مصيف بلطيم سجل توافد نحو 540 ألف مصطاف مع بداية يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الأربعاء، حيث جاءت نسبة إشغالات المصيف الدائمة بالشقق السكنية والشاليهات بنحو 460 ألف شخص، علاوة على نحو 80 ألف مصطاف علي شواطئ اليوم الواحد بشاطئ النرجس، والزهراء.

خدمات مستمرة على مدار 24 ساعة في مصيف بلطيم

وأضاف أيضا أن مصيف بلطيم تتوافر فيه جميع الخدمات الترفيهية، وكذلك السلع من بينها اللحوم والأسماك على مدار 24 ساعة، وذلك بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، كما يتميز المصيف بأن جميع شواطئه الـ6 مجانية أمام المواطنين، علاوة على أسعار الإقامة لليوم الواحد داخل الشاليهات، والشقق السكنية بأسعار تبدأ من 200 جنيه.