حالة الطقس اليوم الخميس.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخمس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع الأنحاء، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.