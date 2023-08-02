تغير مفاجئ في حالة الطقس ترصده الأقمار الصناعية.. وتحذيرات من «الأرصاد»

طقس غير متوقع تشهده البلاد في بداية شهر أغسطس الجاري، عقب الموجة الحارة الطويلة التي استمرت نحو 16 يوما، في يوليو الماضي، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال الفترة الحالية، وتشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى بداية تكون السحب الركامية على مناطق من أقصى الجنوب.

تساقط أمطار رعدية على جنوب البلاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتطور هذه السحب خلال الساعات المقبلة؛ ليصاحبها تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبوسمبل وبحيرة ناصر.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأتربة «باللون الوردي» على مناطق من أقصى الجنوب، نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية المتواجدة على شمال السودان، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى غد الخميس.

درجات الحرارة الخميس 3 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.