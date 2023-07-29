خطة لضخ مياه الشرب في أحياء مرسى مطروح بالتناوب على مدار الأسبوع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن ضخ مياه الشرب في 3 مناطق سكنية، وهي منطقة شرق المدينة من شارع شكري القوتلي، وحتى مدرسة الهدى في علم الروم، ومنطقة السواني مرتفع والسواني منخفض.

تناوب ضخ مياه الشرب في مرسى مطروح

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الدكتور إبراهيم خالد، أن الشركة وضعت خطة لضخ مياه الشرب بالتناوب بين جميع الأحياء والمناطق السكنية في جميع أنحاء مدينة مرسى مطروح بشكل يومي، وفقا لما تحدده الشركة يوميا من خلال جدول على صفحة الرسمية للشركة بـ«فيسبوك»، ويتم تحديده بشكل يومي، على أن يتم فصل المياه عن باقي المناطق، وذلك حتى يتم توزيع المياه على مدار الأسبوع بين مختلف أنحاء المدينة.

سيارات مياه للتوزيع على المنازل

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لـ«الوطن»، أن هناك سيارات «فنطاس» مياه تقوم بتوصيل مياه الشرب إلى المنازل والوحدات السكنية المختلفة بالمناطق التي لا يوجد بها شبكة مياه أو التي لا يصلها مياه، على أن يتوجه المواطنون إلى منافذ خدمة العملاء في قطاع المياه، ودفع قيمة إيصال مياه حسب الكمية المطلوبة، ويتم تسليم الإيصال إلى محطة التوزيع وإيصال سيارات محملة بالمياه إلى المنازل.